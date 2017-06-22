В Подмосковье 11 человек отравились подаренным спиртом. Подарившего разыскивает полиция

В городе Сергиев Посад Московской области одиннадцать человек отравились суррогатным спиртным, трое из них умерли, сообщило региональное управление СК.

Пострадавшие рассказали, что выпили спирт из канистры, подаренной одному из них неким мужчиной, имени и прочих данных которого они сообщить не могут.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в канистре содержался метиловый спирт. Жертвы, по его словам, вели асоциальный образ жизни.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Подаривший канистру, сообщила «Интерфаксу» представитель СУ СК по Московской области Елена Фокина, объявлен в розыск.