В Нижнем Новгороде задержали режиссера фильма «Три метра над уровнем неба»

В Нижнем Новгороде задержали членов испанской съемочной группы, в том числе режиссера Фернандо Гонсалеза Молину.

Граждане Испании, рассказал «Интефаксу» адвокат Алексей Ветошкин, были задержаны 21 июня около 17:00 мск у Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде, во время съемки и доставлены УФМС по Нижегородской области.

Кинематографистов, по словам Ветошкина, обвинили в нарушении миграционного законодательства. По версии правоохранительных органов, они въехали на территорию РФ по деловой визе, но занимались не тем видом деятельности, которая была в ней указана, сказал адвокат.

На членов съемочной группы составили административные протоколы по ч.2 ст. 18.8 КоАП РФ и оштрафовали на 2 тысячи рублей каждого. Испанцам разрешили остаться в России, добавил он. Над каким фильмом они работали в Нижнем Новгороде, он уточнять не стал.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области подтвердил факт задержания и составления протокола об административном правонарушении на четверых граждан Испании из-за нарушения миграционного законодательства.

По неподтвержденным данным, в Нижний Новгород испанская съемочная группа приехала для работы над документальным фильмом о гей-паре из города Саров.