В Москве при работах в канализации погибли пять человек

В Москве 22 июня во время работ в канализационном коллекторе погибли пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Это произошло на улице Боженко в районе Кунцево.

Следственный комитет сообщает о троих погибших, передает агентство.

По предварительным данным, рабочие отравились метаном. «Утечка газа произошла из газового баллона для сварки», — сказал источник «Интерфакса».

Первоначально сообщалось о четырех погибших и о том, что спасатели ищут еще одного пострадавшего. Позже источник «Интерфакса» сообщил об обнаружении пятого тела.

Как пишет «Лайф», шестой рабочий сумел выбраться на поверхность.