В Госдуме одобрили законопроект о наказании за мат в жилых помещениях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предлагающий распространить действие статьи «мелкое хулиганство» (20.1 КоАП) на жилые помещения.

Под мелким хулиганством подразумевается, в частности, «оскорбительное приставание к гражданам» и нецензурная брань.

Авторы законопроекта предлагают переформулировать статью 20.1 КоАП, убрав из нее уточнение «в общественных местах». Так они рассчитывают устранить «правовой пробел», который не позволяет наказывать за нарушения, совершаемые «в жилых помещениях», в том числе «на почве семейно-бытовых конфликтов».

В пояснительной записке также отмечается, что «своевременно не пресекаемые нарушения спокойствия и тишины граждан в форме громкой нецензурной брани, шумного распития спиртных напитков и т. п. зачастую являются предпосылкой к более опасным противоправным проявлениям».

В законопроекте предлагается увеличить возможные штрафы за мелкое хулиганство с 500-2500 рублей до 1000-5000 рублей и ввести обязательные работы как вид наказания по этой статье. Максимальный срок административного ареста — 15 суток — предлагается оставить как есть.

Как пишет РБК, некоторые депутаты Госдумы сомневаются в необходимости этого закона. «Это абсолютно нерабочие поправки. Как они собираются всех, кто матерится в семье, на 15 суток сажать?» — сказал на условиях анонимности один депутат. При этом он выразил уверенность, что после одобрения профильным комитетом законопроект будет принят.