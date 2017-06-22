Россия предложила Казахстану и Киргизии отправить военных в Сирию

Россия ведет с Казахстаном и Киргизией переговоры о возможной отправке военнослужащих этих стран в зоны деэскалации в Сирии. Агентству РИА Новости это подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, окончательное решение еще не принято.

«Прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии», — сказал он.

Первым об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Официальные представители МИДа и Генштаба Киргизии не подтвердили «Интерфаксу» эти сообщения. Источник в силовых структурах государства заявил, что переговоры об этом идут, но «вряд ли до конца выборов президента республики будет принято такое решение» (выборы пройдут в октябре 2017 года).