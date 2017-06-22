Бренд текилы Джорджа Клуни продан за 700 миллионов долларов

Forbes
08:02, 22 июня 2017
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Британская компания Diageo объявила о покупке бренда текилы Casamigos, одним из владельцев которого является актер Джордж Клуни.

По условиям сделки, Клуни и двум его партнерам будут сразу выплачены 700 миллионов долларов. Еще 300 миллионов они могут получить дополнительно в течение 10 лет при хороших продажах Casamigos.

Бренд текилы Casamigos был создан актером Джорджем Клуни, девелопером Майком Мельдманом и шоуменом Рэнди Гербером. Первоначальные вложения в бренд не раскрываются.
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