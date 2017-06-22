На Украине впервые применили закон о запрете георгиевской ленты

Полиция в городе Днепр составила административный протокол за ношение георгиевской ленты. 22 июня, сообщается в фейсбуке полиции, на мероприятии в честь Дня скорби и чествования памяти жертв войны у одной из участниц была замечена георгиевская лента.

«На месте происшествия был составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, речь идет о первом применении закона, запрещающего георгиевскую ленту, который президент Петр Порошенко подписал 12 июня. Закон вступил в силу 16 июня.