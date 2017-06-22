На Украине впервые применили закон о запрете георгиевской ленты
Полиция в городе Днепр составила административный протокол за ношение георгиевской ленты. 22 июня, сообщается в фейсбуке полиции, на мероприятии в честь Дня скорби и чествования памяти жертв войны у одной из участниц была замечена георгиевская лента.
«На месте происшествия был составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты)», — говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, речь идет о первом применении закона, запрещающего георгиевскую ленту, который президент Петр Порошенко подписал 12 июня. Закон вступил в силу 16 июня.
Статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, запрещающий изготовление и пропаганду георгиевской ленты, предусматривает наказание в виде штрафа в 850-2550 гривен (от 1950 до почти 6000 рублей). При повторном нарушении в течение года штраф может достигать 5100 гривен (около 11800 рублей). Также предусмотрен административный арест на 15 суток.