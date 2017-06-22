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Евросоюз продлит экономические санкции России

Дональд Туск
19:15, 22 июня 2017
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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Продлить санкции решено из-за недостаточных действий России по выполнению Минских соглашений. По словам Туска, санкции продлят на полгода.

Срок действия санкций, которые последний раз продлили в декабре 2016 года, истекает 31 июля.

Евросоюз в 2014 году ввел экономические санкции против России в связи с вооруженным конфликтом на Украине. Отдельные ограничительные меры были введены против физических и юридических лиц в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины; также был принят пакет санкций из-за присоединения Крыма к РФ. Действие этих санкций последовательно продлевается.
Аналогичные санкции ввели США, Канада и некоторые другие страны.
Россия в ответ запретила импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели против нее санкции. Руководство РФ неоднократно заявляло, что этот запрет является выгодным для страны, поскольку позволяет развиваться внутренним производителям.
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