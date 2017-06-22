Евросоюз продлит экономические санкции России

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Продлить санкции решено из-за недостаточных действий России по выполнению Минских соглашений. По словам Туска, санкции продлят на полгода.

Срок действия санкций, которые последний раз продлили в декабре 2016 года, истекает 31 июля.