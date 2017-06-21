В Сирии убили «главного проповедника» ИГ

В Сирии 31 мая был убит Турки аль-Бинали, известный как главный проповедник террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США.

Аль-Бинали погиб в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией по борьбе с ИГ по объектам террористов в Меядине — этот город расположен на берегу Евфрата на востоке Сирии; туда, как писали западные СМИ, террористы могли перенести «столицы» из Ракки.

В сообщении сказано, что аль-Бинали играл центральную роль в вербовке зарубежных боевиков и провоцировании терактов по всему миру.

«Будучи главным проповедником ИГ с 2014 года, он отвечал за пропаганду, побуждавшую к убийствам и другим зверствам, пытался легитимизировать создание „халифата“ и был доверенным лицом [лидера ИГ] Абу Бакра аль-Багдади», — заявили американские военные.