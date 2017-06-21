В Москве присяжные признали виновными «чистильщиков», которые убивали бездомных и случайных прохожих

В Мосгорсуде коллегия присяжных признала виновными пятерых фигурантов дела об убийстве 15 человек в 2014–2015 годы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Речь идет о Павле Войтове, Елене Лобачевой, Владиславе Каратаеве, Артуре Нарциссове и Максиме Павлове, которые, по версии следствия, с июля 2014 по февраль 2015 года убили 15 человек в Москве, Подмосковье и Ярославской области. «Медуза» подробно писала об этом деле.

По словам Солоповой, присяжные «единодушно» признали подсудимых виновными, однако их мнения разделились в вопросе, заслуживает ли снисхождения Артур Нарциссов, которого обвиняли в покушении на убийство.

«Голоса присяжных распределились как 6 «за» и 6 «против», — сказала она.

Приговор подсудимым будет вынесен позже.