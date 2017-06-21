Сборная России проиграла Португалии в Кубке конфедераций

Meduza
16:53, 21 июня 2017
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Сборная России по футболу проиграла команде Португалии в Кубке конфедераций. Матч закончился со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Криштиану Роналду. После навеса с левого фланга он головой пробил по воротам.

У России было несколько возможностей забить в конце второго тайма. Но все удары пришлись мимо ворот.

В группе Россия идет теперь на втором месте с тремя очками. Португалия на первом; у нее четыре очка. Кроме того, в той же группе играют Мексика и Новая Зеландия.
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