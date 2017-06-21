Сборная России проиграла Португалии в Кубке конфедераций
Сборная России по футболу проиграла команде Португалии в Кубке конфедераций. Матч закончился со счетом 0:1.
Единственный мяч забил Криштиану Роналду. После навеса с левого фланга он головой пробил по воротам.
У России было несколько возможностей забить в конце второго тайма. Но все удары пришлись мимо ворот.
В группе Россия идет теперь на втором месте с тремя очками. Португалия на первом; у нее четыре очка. Кроме того, в той же группе играют Мексика и Новая Зеландия.