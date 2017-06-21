МГУ вошел в сотню лучших университетов Европы

В общий рейтинг попали еще 23 российских вуза. Самое высокое место из них занял МИФИ, который составители рейтинга отнесли к группе вузов, занимающих 151-160 места.

В июне свой рейтинг лучших университетов в мире опубликовала компания Quacquarelli Symonds. В QS World University Ranking также вошли 24 российских вуза. МГУ, показавший лучший результат среди российских вузов, в мировом рейтинге занял 95 место.

В России действует госпрограмма «5-100», направленная на то, чтобы к 2020 году как минимум пять российских вузов оказались в топ-100 одного из трех образовательных рейтингов, в число которых входят QS World University Ranking и Times Higher Education World University Rankings.

Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, которые и так занимают высокие места в международных рейтингах, в программе «5-100» не участвуют.