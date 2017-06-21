Курс доллара на бирже превысил 60 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже преодолел отметку в 60 рублей впервые с начала февраля.
По состоянию на 10:28 мск, доллар стоил 60,08 рубля, на 47 копеек больше уровня закрытия предыдущей сессии.
Евро на биржевых торгах также подорожал к рублю, преодолев впервые с начала декабря отметку в 67 рублей. С момента открытия торгов курс евро вырос более чем на 60 копеек.
Нефть Brent, котировки которой используются для установления цены на российские сорта, на бирже ICE в Лондоне утром 21 июня торговалась по 45,54 доллара за баррель, на 1 процент меньше уровня закрытия предыдущей сессии.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в апреле сообщил, что курс рубля снизится во втором-третьем квартале 2017 года. Ослабление рубля прогнозировал и глава Минфина Антон Силуанов. Слишком сильный рубль, предупреждали они, негативно сказывается на российской экономике.
Базовый прогноз Минэкономразвития при сохранении мировых цен на нефть не ниже 45 долларов за баррель предполагает, что доллар будут стоить 62-63 рубля, а при снижении цен на нефть до 40 долларов — 68 рублей.