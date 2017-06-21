Курс доллара на бирже превысил 60 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже преодолел отметку в 60 рублей впервые с начала февраля.

По состоянию на 10:28 мск, доллар стоил 60,08 рубля, на 47 копеек больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Евро на биржевых торгах также подорожал к рублю, преодолев впервые с начала декабря отметку в 67 рублей. С момента открытия торгов курс евро вырос более чем на 60 копеек.

Нефть Brent, котировки которой используются для установления цены на российские сорта, на бирже ICE в Лондоне утром 21 июня торговалась по 45,54 доллара за баррель, на 1 процент меньше уровня закрытия предыдущей сессии.