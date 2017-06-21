Король Саудовской Аравии сменил наследника престола

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил наследником престола своего 31-летнего сына Мухаммада бин Салмана, сообщает AP со ссылкой на государственное агентство королевства SPA.

Племянник короля Мухаммад бин Наифа лишен титула кронпринца и отправлен в отставку с поста министра внутренних дел.

Кандидатуру нового наследника поддержал 31 из 34 членов королевской семьи, обладающих правом голоса по этому вопросу.

Мухаммад бин Салман занимает пост министра обороны, а также курирует экономический блок в правительстве королевства.