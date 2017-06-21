Истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ

Истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету, на борту которого находится министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на своих корреспондентов.

Инцидент произошел во время полета над нейтральными водами Балтийского моря. Шойгу и сопровождавшие его лица летели в Калининград на выездное заседание коллегии Минобороны.

На пути истребителя НАТО встал Су-27, сопровождавший самолет Шойгу. Су-27 «продемонстрировал вооружение», качнув крыльями. После этого F-16 ушел в сторону.