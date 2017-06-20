Жозе Моуринью вслед за Криштиану Роналду обвинили в уходе от налогов в Испании

В Мадриде прокуратура обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в уклонении от уплаты налогов в размере 3,3 миллиона евро.

По мнению ведомства, в 2011 и 2012 году тренер, тогда работавший в мадридском «Реале», не включил в декларацию доход от использования прав на свое изображение.

Тренер обвинения в свой адрес пока не прокомментировал.

Неделей ранее аналогичные обвинения были предъявлены нападающему «Реала» Криштиану Роналду, который сотрудничает с тем же агентом, что и Моуринью. Футболиста обвинили в неуплате налогов на 14,7 миллиона евро с дохода от использования его изображения и других нарушениях. Для уклонения от уплаты использовалась офшорная компания, зарегистрированная на Виргинских островах.

Роналду отверг обвинения в свой адрес; люди из его окружения говорили, что футболист хочет покинуть Испанию. По последним данным, он даст показания в суде 31 июля.