В Брюсселе на центральном вокзале произошел взрыв. Полиция открыла стрельбу по человеку с «поясом смертника»

В Брюсселе вечером 20 июня в здании центрального вокзала произошел взрыв, на станции была объявлена эвакуация. Информации о пострадавших нет.

В полиции подтвердили информацию о взрыве и сообщили, что по подозреваемому был открыт огонь, сообщает телеканал VTM. Сейчас ситуация находится под контролем, подозреваемый «нейтрализован».

Как сообщает HLN со ссылкой на источники, в подозреваемого выстрелили военные, прибывшие на место после взрыва — предположительно, взорвалась тележка.

Очевидцы утверждают, что мужчина кричал «Аллах акбар». По неподтвержденным данным, на нем был «пояс смертника» — по сообщению издания, очевидцы видели лежащего на полу человека, из-под одежды которого торчали провода.

Twee luide ontploffingen in Brussel Cebtraal. Voor mijn neus. Dan snelle knallen na elkaar. pic.twitter.com/FDqVAjgGYg — Rémy Bonnaffé (@remybonnaffe) June 20, 2017

Сообщается, что также была эвакуирована центральная площадь Гран-Плас в Брюсселе. Причина эвакуации неизвестна.