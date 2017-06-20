В Берлине суд вынес приговор обвиняемому в сексуальной связи с 13-летней русской девочкой

Житель Берлина приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за сексуальную связь с 13-летней девочкой русского происхождения Лизой. Такое решение, сообщает DW, вынес суд берлинского района Тиргартен.

Суд подчеркнул, что, хотя сексуальные действия произошли по обоюдной доброй воле, в тот момент жертва еще не достигла «возраста согласия».

24-летний подсудимый Исмет С. также признан виновным в изготовлении порнографии за запись сексуальной сцены на телефон.

Суд также назначил Исмету С. штраф в 3000 евро, который он должен перечислить в фонд помощи жертвам насилия.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому Лиза не давала свидетельские показания на процессе, хотя и находилась в здании суда.