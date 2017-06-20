В Берлине суд вынес приговор обвиняемому в сексуальной связи с 13-летней русской девочкой

Deutsche Welle
11:29, 20 июня 2017
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Житель Берлина приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за сексуальную связь с 13-летней девочкой русского происхождения Лизой. Такое решение, сообщает DW, вынес суд берлинского района Тиргартен.

Суд подчеркнул, что, хотя сексуальные действия произошли по обоюдной доброй воле, в тот момент жертва еще не достигла «возраста согласия».

24-летний подсудимый Исмет С. также признан виновным в изготовлении порнографии за запись сексуальной сцены на телефон.

Суд также назначил Исмету С. штраф в 3000 евро, который он должен перечислить в фонд помощи жертвам насилия.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому Лиза не давала свидетельские показания на процессе, хотя и находилась в здании суда.

Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались. Адвокат Лизы тоже отказался говорить с немецкими СМИ, заявив, что те ранее «издевались» над девочкой.

Deutsche Welle
13-летняя Лиза, девочка из семьи русского происхождения, в январе 2016 года пропала более чем на сутки. Ее родственники утверждали (со ссылкой на нее саму), что ее похитили и изнасиловали мигранты с Ближнего Востока; прокуратура после проверки заявила, что она осталась на ночь у друга из-за проблем в школе и не была изнасилована.
Дело Лизы получило широкую огласку среди выходцев из России, проживающих в Германии, а также в российских СМИ. Сюжет о «похищении» Лизы снял, в числе прочих, Первый канал.
О деле Лизы говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр заявил, что девочка была похищена, а власти Германии пытались это скрыть. Германский МИД тогда заявил, что Лавров вмешивается во «внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее».

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