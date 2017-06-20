Сбербанк столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

При такой схеме, рассказал Кузнецов, мошенник запрашивает в банкомате выдачу наличных, а когда устройство отсчитывает деньги и подает их в купюроприемник, удерживает карточку и вынимает наличные с помощью крючка.

Деньги с карты при такой схеме не списываются, а хищение обнаруживается лишь при инкассации банкомата, которая проводится раз в несколько дней.

По словам Кузнецова, такая мошенническая схема появилась в марте и первоначально использовалась в Москве и Санкт-Петербурге. «В стране, к сожалению, данный вид мошенничества продолжает поступательно двигаться», — отметил зампред Сбербанка.

Сбербанк планирует защищать банкоматы от такого вида мошенничества при помощи искусственного интеллекта, заявил Кузнецов.

Саму схему мошенничества, добавил он, удалось раскрыть «с использованием искусственного интеллекта», не став уточнять подробности.