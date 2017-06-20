Прокуратура попросила посадить Сергея Полонского на восемь лет

Прокуратура попросила приговорить основателя компании Mirax Group, бизнесмена Сергея Полонского к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей по обвинению в хищениях при строительстве элитного жилья.

Бывшего руководителя финансового департамента компании Mirax Group Александра Паперно прокуратура просит приговорить к пяти годам колонии общего режима, бывшего гендиректора ООО «Аванта» (входила в Mirax Group) Алексея Пронякина — к трем годам условно.

В материалах дела указана сумма ущерба в 2,6 миллиарда рублей. «Граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован», — заявил обвинитель в суде.