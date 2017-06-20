Неделя Цоя на «Медузе»: что это такое ❤️

21 июня лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. Важнее музыканта в новейшей истории России не было. Под его песни рухнул Советский Союз, но даже спустя два десятилетия Цоя продолжают слушать — так, как не слушают больше никого. Цой — универсальный оракул: подростки в забытых деревнях, чиновники и оппозиционные политики, альтернативные и поп-звезды — все считают Цоя своим героем, и для всех Цой поет о самом важном.

К юбилею Цоя компания «Светлая музыка» (Илья Бортнюк) и лейбл Kometa Music (Глеб Лисичкин и Маргарита Саяпина) подготовили трибьют «Мы вышли из Кино», в котором поучаствовали многие молодые российские музыканты. Этот трибьют, ставший основой недельного проекта «Мы вышли из Кино» на «Медузе», — не только признание в любви Виктору Цою, но и попытка посмотреть на нашу современную музыкальную сцену.

Для трибьюта записаны 25 треков; среди участников проекта — Noize MC, Антон Севидов (Tesla Boy), Антоха МС, «Обе две», «Петля Пристрастия», Nina Karlsson, Artemiev, «Громыка» и Найк Борзов. Премьера всех каверов состоится на «Медузе». Каждый день с 20 июня по 24-е на «Медузе» мы будем публиковать пять новых треков. Полностью релиз будет доступен на всех цифровых витринах — iTunes, Google Play, «Яндекс.Музыка», BOOM («ВКонтакте») — с 24 июня.

Помимо каверов мы покажем и видеоклипы. Несколько роликов для проекта сняли студенты и выпускники факультета режиссуры музыкальных видео Академии Wordshop и проект Fairlane acoustic.

Кроме того, «Медуза» на протяжении этой недели будет публиковать материалы, посвященные Виктору Цою и «Кино». Мы расскажем историю легендарной песни «Хочу перемен!», постараемся объяснить, почему идея о том, что все композиции Цоя построены на трех аккордах, не выдерживает критики, покажем редкие снимки — и вместе с вами получим огромное удовольствие от недели в компании с группой «Кино».