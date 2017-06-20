Ассоциация театральных критиков попросила суд не арестовывать бывшего директора «Гоголь-центра»
Ассоциация театральных критиков России попросила Пресненский районный суд Москвы не лишать свободы бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который был задержан по делу «Седьмой студии». Текст обращения есть в распоряжении «Медузы».
Авторы обращения пишут, что знают Малобродского «как честного и талантливого театрального продюсера» и «готовы поручиться», что он «не будет препятствовать производству по уголовному делу» и «будет являться по вызову следователя и в суд».
«Просим избрать Малобродскому Алексею Аркадьевичу меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сказано в обращении.
Пресненский суд рассмотрит вопрос об избрании Малобродскому меры пресечения 21 июня.
О задержании бывшего директора «Гоголь-центра», бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского стало известно вечером 19 июня. Он стал третьим фигурантом дела о хищениях бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» — ранее были задержаны бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева (она находится в СИЗО) и бывший гендиректор Юрий Итин (находится под домашним арестом).
По версии следствия, в 2011–2014 годы были похищены около 200 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» (всего организация получила около 216 миллионов). При этом в обвинении Масляевой и Итину идет речь об ущербе в 1,2 рублей. В чем именно подозревается Малобродский, пока не сообщается.
Театральная компания «Седьмая студия» была основана художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. В рамках дела о хищениях у него дома и в театре провели обыски, а сам он был допрошен в качестве свидетеля. В поддержку Серебренникова высказались многие деятели театра и кино в России и за рубежом.
Ассоциация театральных критиков — независимое профессиональное объединение, в которое входят ведущие театральные критики России. Организация была основана в 2015 году, в нее входят 150 человек.