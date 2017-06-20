Ассоциация театральных критиков попросила суд не арестовывать бывшего директора «Гоголь-центра» 

Ассоциация театральных критиков России попросила Пресненский районный суд Москвы не лишать свободы бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который был задержан по делу «Седьмой студии». Текст обращения есть в распоряжении «Медузы».

Авторы обращения пишут, что знают Малобродского «как честного и талантливого театрального продюсера» и «готовы поручиться», что он «не будет препятствовать производству по уголовному делу» и «будет являться по вызову следователя и в суд».

«Просим избрать Малобродскому Алексею Аркадьевичу меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сказано в обращении.

Пресненский суд рассмотрит вопрос об избрании Малобродскому меры пресечения 21 июня.