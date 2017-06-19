За неделю безвизовым режимом с ЕС воспользовалась 21 тысяча украинцев

Безвизовым режимом со странами ЕС, вступившим в силу 11 июня, воспользовалась, по состоянию на утро 19 июня, 21 тысяча украинцев. Такие данные опубликовала на своей сайте Госпогранслужба Украины.

Всего в указанный период времени, говорится в сообщении, в ЕС выехали более 500 тысяч граждан Украины.

Большинство граждан, воспользовавшихся безвизовым режимом (8725 человек), пересекли границу Украины с Польшей на автотранспорте. Еще 6745 человек отправились в Европу по безвизовому режиму на авиатранспорте.

Рост числа безвизовых поездок в ЕС, отметила Госпогранслужба Украины, приходится на выходные.