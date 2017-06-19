В МГУ устроили сбор подписей в поддержку арестованного математика Богатова. Охрана вуза вызвала полицию

Охрана МГУ вызвала полицию, чтобы прекратить сбор подписей в поддержку арестованного за призывы к терроризму математика Дмитрия Богатова. Об этом «Новой газете» рассказал аспирант МГУ по имени Михаил.

Собеседник издания уточнил, что полиция «на повышенных тонах» потребовала прекратить акцию. В ответ участники сбора подписей объяснили, что ничего противозаконного не делают. После этого полицейские ушли.

Сбор подписей проходит в главном здании МГУ на «шайбе» 19 июня. На странице инициативной группы сказано, что студсовет выступил против сбора подписей на механико-математическом факультете (Богатов — выпускник мехмата), поэтому акцию проводят в холле.