В МГУ устроили сбор подписей в поддержку арестованного математика Богатова. Охрана вуза вызвала полицию
Охрана МГУ вызвала полицию, чтобы прекратить сбор подписей в поддержку арестованного за призывы к терроризму математика Дмитрия Богатова. Об этом «Новой газете» рассказал аспирант МГУ по имени Михаил.
Собеседник издания уточнил, что полиция «на повышенных тонах» потребовала прекратить акцию. В ответ участники сбора подписей объяснили, что ничего противозаконного не делают. После этого полицейские ушли.
Сбор подписей проходит в главном здании МГУ на «шайбе» 19 июня. На странице инициативной группы сказано, что студсовет выступил против сбора подписей на механико-математическом факультете (Богатов — выпускник мехмата), поэтому акцию проводят в холле.
20 мая администрация университета уже прерывала сбор подписей, который проводили в День физика. Акция 19 июня проходит одновременно с международным флешмобом #freeBogatov.
Богатова арестовали 10 апреля. Его обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. По версии следствия, Богатов разместил противозаконные комментарии на форуме системных администраторов.
Сам математик отрицает свою вину, поскольку в момент появления комментариев он не был за компьютером. При этом Богатов поддерживает на своем компьютере выходной узел сети Tor, то есть его IP-адрес может использовать любой пользователь анонимайзера.