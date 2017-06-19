В интернете нашли открытую базу данных всех 198 миллионов избирателей США
Специалисты по безопасности компании UpGuard обнаружили незащищенное хранилище, в котором хранилась информация о 198 миллионах избирателей страны. Это близко к общему числу избирателей в США.
Почти для всех имен были указаны домашний адрес, дата рождения, пол, религиозные взгляды и другие данные. Вся база данных занимала 1,1 терабайт.
UpGuard обнаружила хранилище на сервере Amazon, который арендовала компания-подрядчик Республиканской партии Deep Root Analytics. Специалисты по безопасности нашли данные 12 июня. Чтобы скачать всю базу данных, ушло два дня.
После того, как вся информация была скачана, UpGuard обратилась в Deep Root Analytics. Сейчас доступ к данным закрыт.
Deep Root Analytics подтвердила, что доступ к их данным мог получить кто угодно. По словам сооснователя компании Алекса Лондри, она «берет на себя всю ответственность».