Названо имя водителя фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети

За рулем фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети, находился Даррен Осборн, сообщает The Guardian. Про него известно, что он отец четверых детей.

Осборн родился в Сингапуре, но живет в Кардиффе. Его фургон был взят на прокат в валлийской прокатной фирме.