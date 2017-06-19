Названо имя водителя фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети
За рулем фургона, врезавшегося в прихожан лондонской мечети, находился Даррен Осборн, сообщает The Guardian. Про него известно, что он отец четверых детей.
Осборн родился в Сингапуре, но живет в Кардиффе. Его фургон был взят на прокат в валлийской прокатной фирме.
«Этот человек не был известен нам», — заявил глава британского департамента безопасности Бен Уоллес.
В ночь на 19 июня на севере Лондона фургон врезался в мусульман, возвращавшихся с молитвы. В результате столкновения погиб один человек. По сообщения СМИ, водитель кричал, что он хочет убить всех мусульман. Власти расценивают нападение как теракт.
В Лондоне 3 июня произошел теракт. Исламисты на фургоне врезались в прохожих, а потом стали резать людей на улице ножами. Погибли восемь человек, десятки получили ранения.