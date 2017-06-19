На Курском вокзале в Москве столкнулись поезд и электричка

Обновление: По данным источника «Интерфакса», в результате столкновения поезда и электрички пострадали три человека. Всего в поезде и электричке, по его словам, находились около 600 человек.

На Курском вокзале в Москве столкнулись поезд «Стриж» и пригородная электричка.

«Поезд „Стриж“ заходил на Курский вокзал, а электропоезд „Нахабино-Щербинка“ выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись», — сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Курский вокзал прямо сейчас

Видео: Иван Найденов pic.twitter.com/0SkNPyPXHx — Москва 24 (@infomoscow24) June 19, 2017

В пресс-службе Московской железной дороги, в свою очередь, рассказали, что у электрички «произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда „Стриж“».

Два пассажира «Стрижа» обратились за медицинской помощью с ушибами, сообщили в МЖД. У транспортного управления МВД и МЧС Москвы данных о пострадавших нет.

Пассажиры были эвакуированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Информации о пострадавших не поступало.

Информация уточняется. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) June 19, 2017

Для устранения последствий аварии на место происшествия направлены два восстановительных поезда. Разрабатывается временная схема движения поездов в районе Курского вокзала, добавили в МЖД.

Причиной столкновения, по предварительным данным Московского межрегионального управления на транспорте СК, стал «отказ стрелочного механизма».