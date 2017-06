На Курском вокзале в Москве столкнулись поезд и электричка

Только я могу так начинать отпуск : завтра утром вылет, визы ещё нет; в Стриж уже на подъезде к перрону врезалась электричка - нас эвакуировали ! Жизнь скучна , если в ней нет места подвигам и приключениям !!! 😂🙈 #vacation , #holidays , #fun , #happytime

