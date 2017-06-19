На Бали четверо иностранцев сбежали из тюрьмы через сточную трубу

Четверо заключенных-иностранцев совершили побег из тюрьмы в столице Бали городе Денпасар, объявили представители местной полиции.

Побег был обнаружен охраной утром 19 июня. Заключенные проделали дыру размером 50 на 70 сантиметров в стене камеры в том месте, где к ней прилегал коллектор для сточных вод. По трубе они выбрались за территорию тюрьмы.

Из тюрьмы, объвила полиция, сбежали гражданин Австралии Шон Дэвидсон, болгарин Димитр Илиев, индус Саед Мохаммед Саид и малайзиец Ти Коко Кинг бин Ти Ким Сай.

Дэвидсон отбывал год лишения свободы за нарушение миграционного режима Илиев был приговорен к семи годам тюрьмы за отмывание денег. Индус и малайзиец отбывали сроки в 7 и 14 лет соответственно за преступления, связанные с наркотиками.