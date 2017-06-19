Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

ЕС продолжает «придерживаться политики осуждения аннексии Крыма и Севастополя» и «непризнания» присоединения полуострова к РФ, говорится в заявлении совета.

Решение о продлении санкций было принято на заседании Совета Европейского союза 19 августа.

Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций, введенных в отношении Крыма, до 28 июня 2018 года.

Европейский союз наложил санкции на Крым в июне 2014 года сроком на год. В 2015 и 2016 годах действие санкций продлевалось.

Санкции, в частности, запрещают импорт товаров из Крыма и ограничивают инвестиции в транспортном, телекоммуникационном, и энергетическом секторах полуострова. Кроме того, гражданам Евросоюза и компаниям из стран ЕС запрещено приобретать недвижимость на полуострове, а европейские туроператоры не могут отправлять туристов в Крым.

Свои пакеты санкций в отношении Крыма также ввели США. Ряд стран присоединился к американским или европейским санкциям.

Отдельные санкции ЕС и США действуют в отношении крымских чиновников и политиков.