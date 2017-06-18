В Петербурге на мосту Ахмата Кадырова поставили надпись «Ахматовский»
На мосту Ахмата Кадырова в Петербурге появилась надпись «Ахматовский», составленная из картонных букв, и рисунок с профилем поэта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Кто ходит гулять по утрам, тот поступает мудро. Наконец-то тепло и лето)) Борьба за название моста через Дудергофский канал. Власти придумали #мосткадырова , молодежь активно предлагает "Ахматовский" мост. Люди против, властям и рыбакам по фиг! 😂😂😂 #кадыровмост #ахматовскиймост #какойещемост #летоспб #красота и не важно как назван мост) 😋😚😚
Буквы и рисунок, по данным издания, были размещены на мосту в ночь на 18 июня. К полудню картонные буквы были кем-то сломаны, а затем остатки инсталляции убрали городские службы ЖКХ.
Мост Ахмата Кадырова появился в Санкт-Петебурге в июне 2016 года. Решение было принято властями города несмотря на протесты со стороны общественности.
В сентябре 2016 года на мосту имени Ахмата Кадырова появилось граффити с изображением Анны Ахматовой и цитатой из ее стихотворения «Нет, это не я, это кто-то другой страдает».