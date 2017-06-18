В Петербурге на мосту Ахмата Кадырова поставили надпись «Ахматовский»

На мосту Ахмата Кадырова в Петербурге появилась надпись «Ахматовский», составленная из картонных букв, и рисунок с профилем поэта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Буквы и рисунок, по данным издания, были размещены на мосту в ночь на 18 июня. К полудню картонные буквы были кем-то сломаны, а затем остатки инсталляции убрали городские службы ЖКХ.