В Петербурге на мосту Ахмата Кадырова поставили надпись «Ахматовский»

Кто ходит гулять по утрам, тот поступает мудро. Наконец-то тепло и лето)) Борьба за название моста через Дудергофский канал. Власти придумали #мосткадырова , молодежь активно предлагает "Ахматовский" мост. Люди против, властям и рыбакам по фиг! 😂😂😂 #кадыровмост #ахматовскиймост #какойещемост #летоспб #красота и не важно как назван мост) 😋😚😚

