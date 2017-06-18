В Петербурге на мосту Ахмата Кадырова поставили надпись «Ахматовский»

Фонтанка.ру
17:40, 18 июня 2017
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На мосту Ахмата Кадырова в Петербурге появилась надпись «Ахматовский», составленная из картонных букв, и рисунок с профилем поэта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Буквы и рисунок, по данным издания, были размещены на мосту в ночь на 18 июня. К полудню картонные буквы были кем-то сломаны, а затем остатки инсталляции убрали городские службы ЖКХ.

Мост Ахмата Кадырова появился в Санкт-Петебурге в июне 2016 года. Решение было принято властями города несмотря на протесты со стороны общественности.
В сентябре 2016 года на мосту имени Ахмата Кадырова появилось граффити с изображением Анны Ахматовой и цитатой из ее стихотворения «Нет, это не я, это кто-то другой страдает». 
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