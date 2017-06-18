В Киеве задержаны шестеро противников ЛГБТ-шествия «Марш равенства». Пострадали двое полицейских

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых противников ЛГБТ-шествия «Марш равенства», которое прошло в субботу в Киеве.

Задержания, сообщили представители полиции, были проведены в парке Шевченко, откуда начиналось шествие. Противники «Марша равенства» пытались прорвать полицейское оцепление. При задержании двое полицейских получили легкие травмы.

Также перед началом шествия полиция изъяла у собиравшихся попасть на парад несколько баллончиков с краской и зеленкой. Также, как сообщается, у противников марша были изъяты балаклавы, пиротехнические средства и медицинские маски.

Во время самого «Марша равенства», сообщает «Интерфакс-Украина», несколько раз возникали мелкие конфликты между противниками марша и полицейскими, которые сотрудники правоохранительных органов оперативно пресекали.

Полиция Киева заявила, что «Марш равенства» завершился без происшествий и во время самого парада никто задержан не был. Однако участникам марша пришлось «изменить маршрут, чтобы избежать столкновений с противниками мероприятия», сообщили в главном управлении Национальной полиции в Киеве.

По оценке полиции, в «Марше равенства» приняли участие около 2,5 тысячи человек. Охрану порядка в центре Киева во время проведения марша обеспечивали более 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.