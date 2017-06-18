«Роснефть» объявила об открытии первого месторождения в Восточной Арктике
«Роснефть» заявила, что ей удалось открыть первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики.
Месторождение, говорится в заявлении компании, было обнаружено при бурении поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1» на шельфе Хатангского залива.
Полученные в результате бурения результаты, подчеркнула «Роснефть», позволяют компании считаться первооткрывателем углеводородных месторождений на шельфе Восточной Арктики.
Запасы обнаруженного месторождения уточняются.
Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ
«Роснефть» получила лицензию на разработку Хатангского участка в ноябре 2015 года.
Бурение первой на участке поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1» было начато в апреле 2017 года. Старт бурению скважины тогда дал президент РФ Владимир Путин во время телемоста с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.