Коалиция Макрона получила большинство мест в парламенте Франции

Движение президента Эмманюэля Макрона «Вперед!» вместе с партнерами по коалиции, по данным предварительных опросов. получила абсолютное большинство мест в парламенте.

#BREAKING Macron's party wins absolute majority, 355-425 seats in French parliament, according to polls — AFP news agency (@AFP) June 18, 2017

По итогам второго тура парламентских выборов, свидетельствуют данные опросов, коалиция Макрона может рассчитывать на 355-425 депутатских мандатов. «Республиканцы» займут 125 мест, социалисты — 49.

«Национальный фронт», по предварительным данным, получает 8 мест в парламенте Франции. Его лидер — Марин Ле Пен, сообщает AFP, выиграла выборы в парламент от Па-де-Кале.

Всего во втором туре парламентских выборов, прошедшем во Франции, 18 июня, распределялись 574 места в Национальном собрании.

Явка на выборах была самой низкой за последние 10 лет, сообщало МВД Франции. К 17:00 по местному времени проголосовали лишь 35,33 процента избирателей.