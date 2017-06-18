Коалиция Макрона получила большинство мест в парламенте Франции

AFP
18:29, 18 июня 2017
Надежный источник

Движение президента Эмманюэля Макрона «Вперед!» вместе с партнерами по коалиции, по данным предварительных опросов. получила абсолютное большинство мест в парламенте.

По итогам второго тура парламентских выборов, свидетельствуют данные опросов, коалиция Макрона может рассчитывать на 355-425 депутатских мандатов. «Республиканцы» займут 125 мест, социалисты — 49.

«Национальный фронт», по предварительным данным, получает 8 мест в парламенте Франции. Его лидер — Марин Ле Пен, сообщает AFP, выиграла выборы в парламент от Па-де-Кале.

Всего во втором туре парламентских выборов, прошедшем во Франции, 18 июня, распределялись 574 места в Национальном собрании.

Явка на выборах была самой низкой за последние 10 лет, сообщало МВД Франции. К 17:00 по местному времени проголосовали лишь 35,33 процента избирателей.

В первом туре, который прошел 11 июня, были распределены три места в парламенте. Один мандат тогда получил кандидат от «Вперед!», еще одно место в парламенте досталось «Союзу демократов и независимых», состоящему в коалиции с «Республиканцами». Третий мандат достался представителю левых.
Эммануэль Макрон в начале мая выиграл президентские выборы, победив во втором туре Марин Ле Пен.

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