Airbus показала лайнер A380 с новым дизайном крыла

Airbus
15:28, 18 июня 2017
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На авиасалоне в Ле-Бурже компания Airbus представила лайнер A380 с новым дизайном крыла, известный под названием A380plus.

Новая конструкция крыла, сообщила компания, позволит уменьшить расход топлива на 4 процента.

Портал Aviation International News также сообщает, что новое крыло на 300 морских миль (около 555 километров) увеличит расстояние, которое может преодолевать A380, либо позволит A380plus принять на борт больше пассажиров.

Кроме того, предполагается, что A380plus будет реже требоваться регулярное техобслуживание, что позволит значительно снизить затраты на его эксплуатацию.

A380, производимый Airbus c 2005 года, является самым большим на настоящий момент серийным пассажирским самолетом. A380 может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров. В зависимости от комплектации, A380 принимает на борт от 525 до 853 пассажиров.
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