Airbus показала лайнер A380 с новым дизайном крыла

На авиасалоне в Ле-Бурже компания Airbus представила лайнер A380 с новым дизайном крыла, известный под названием A380plus.

Introducing #A380plus,further increasing A380's efficiency w/ winglets to provide up to 4 % fuel burn savings #PAS17 https://t.co/SGtJO1QXBJ pic.twitter.com/nkCWYOr7Xc — Airbus PRESS (@AirbusPRESS) June 18, 2017

Новая конструкция крыла, сообщила компания, позволит уменьшить расход топлива на 4 процента.

Портал Aviation International News также сообщает, что новое крыло на 300 морских миль (около 555 километров) увеличит расстояние, которое может преодолевать A380, либо позволит A380plus принять на борт больше пассажиров.

Кроме того, предполагается, что A380plus будет реже требоваться регулярное техобслуживание, что позволит значительно снизить затраты на его эксплуатацию.