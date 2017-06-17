Сечин не будет подавать иск к Financial Times из-за публикации о его конфликте с Кадыровым

Компания «Роснефть» и ее руководитель Игорь Сечин не будут подавать иск к газете Financial Times, сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

«Это более не актуально. Как нетрудно заметить из нашего взаимодействия, имевшие место в прошлом недоразумения более не актуальны. У нас нормальные рабочие профессиональные взаимоотношения», — сказал он.

Как отмечает RNS, в начале июня издание опубликовало интервью с Сечиным.