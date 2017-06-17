Сечин не будет подавать иск к Financial Times из-за публикации о его конфликте с Кадыровым
Компания «Роснефть» и ее руководитель Игорь Сечин не будут подавать иск к газете Financial Times, сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.
«Это более не актуально. Как нетрудно заметить из нашего взаимодействия, имевшие место в прошлом недоразумения более не актуальны. У нас нормальные рабочие профессиональные взаимоотношения», — сказал он.
Как отмечает RNS, в начале июня издание опубликовало интервью с Сечиным.
В администрации главы и правительства Чеченской Республики на момент публикации не ответили на запрос RNS.
В апреле руководитель «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров объявили, что готовы подать в суд на газету Financial Times, которая написала о конфликте между ними в статье о противоречиях в окружении Владимира Путина. В публикации утверждалось, в частности, что этот конфликт якобы привел к тому, что в расследовании теракта в Санкт-Петербурге стали искать «чеченский след».