«Дождь»: Первый канал составляет для Кремля отчеты о темах, обсуждаемых в регионах

Дождь
13:46, 17 июня 2017
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Первый канал отправлял в администрацию президента РФ отчеты об обсуждаемых в регионах темах, данные для которых еженедельно собирали региональные корреспонденты. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на бывшего и нынешнего сотрудников Первого канала.

По словам собеседников телеканала, такие отчеты отправлялись бывшему первому замглавы администрации президента Вячеславу Володину. Отправляют ли их сменившему его в 2016 году Сергею Кириенко, «Дождю» выяснить не удалось, однако из публикации следует, что составление отчетов продолжается и сейчас.

«Рейтинги народных тем», которые репортеры, по данным «Дождя», отправляют начальнику корреспондентской сети Тимуру Твалтвадзе, включают «три-пять» наиболее обсуждаемых в регионе вопросов. «Пишешь абсолютно честно: если всем в городе на этой неделе кажется, что „Путин дурак, а власти озверели“, то так и пишешь», — сказал один из источников «Дождя».

Источник в окружении Володина утверждает, что тому никогда не приходили отчеты Первого канала. Дождь отправил на Первый канал запрос, но ответ на момент публикации новости не поступил.

Дождь
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