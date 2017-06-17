«Дождь»: Первый канал составляет для Кремля отчеты о темах, обсуждаемых в регионах

Первый канал отправлял в администрацию президента РФ отчеты об обсуждаемых в регионах темах, данные для которых еженедельно собирали региональные корреспонденты. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на бывшего и нынешнего сотрудников Первого канала.

По словам собеседников телеканала, такие отчеты отправлялись бывшему первому замглавы администрации президента Вячеславу Володину. Отправляют ли их сменившему его в 2016 году Сергею Кириенко, «Дождю» выяснить не удалось, однако из публикации следует, что составление отчетов продолжается и сейчас.

«Рейтинги народных тем», которые репортеры, по данным «Дождя», отправляют начальнику корреспондентской сети Тимуру Твалтвадзе, включают «три-пять» наиболее обсуждаемых в регионе вопросов. «Пишешь абсолютно честно: если всем в городе на этой неделе кажется, что „Путин дурак, а власти озверели“, то так и пишешь», — сказал один из источников «Дождя».