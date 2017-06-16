Законопроект об уголовном наказании за помехи «скорой» прошел первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за вмешательство в работу врачей, из-за которого пострадал или погиб больной. За документ проголосовали 423 депутата, против не выступил никто. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Под вмешательством в законе понимается удержание, угрозы и создание препятствий врачам. Если такие действия повлекли вред здоровью пациента средней тяжести, то виновному грозит до четырех месяцев ареста. Если пациент скончался или его здоровью был причинен тяжкий вред, виновного могут лишить свободы на срок до четырех лет.

Одновременно был принят в первом чтении законопроект об административной ответственности за вмешательство в работу врача, если это не повлекло серьезных последствий для пациента, перечисленных в уголовной статье.

Также вводится ответственность за угрозы убийством «в связи с осуществлением служебной деятельности».