Законопроект об уголовном наказании за помехи «скорой» прошел первое чтение

Госдума РФ
08:49, 16 июня 2017
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за вмешательство в работу врачей, из-за которого пострадал или погиб больной. За документ проголосовали 423 депутата, против не выступил никто. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Под вмешательством в законе понимается удержание, угрозы и создание препятствий врачам. Если такие действия повлекли вред здоровью пациента средней тяжести, то виновному грозит до четырех месяцев ареста. Если пациент скончался или его здоровью был причинен тяжкий вред, виновного могут лишить свободы на срок до четырех лет.

Одновременно был принят в первом чтении законопроект об административной ответственности за вмешательство в работу врача, если это не повлекло серьезных последствий для пациента, перечисленных в уголовной статье.

Также вводится ответственность за угрозы убийством «в связи с осуществлением служебной деятельности».

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за помехи работе врачей внесла зампред Госдумы Ирина Яровая. В пояснительной записке она указывает, что в России участились «дорожные конфликты» с участием машин «скорой». По данным МВД, в 2016 году на врачей нападали 1226 раз.
В конце мая Госдума отказалась рассматривать законопроект Мосгордумы о пожизненном лишении свободы за посягательство на жизнь медработника. Документ вернули авторам, так как в нем не было финансового обоснования.
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