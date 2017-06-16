В Китае представили третий YotaPhone
На выставке в Харбине представили YotaPhone третьего поколения, сообщает ТАСС.
YotaPhone 3, как и предыдущие две модели, оснащен двумя независимыми дисплеями, один из которых сделан на базе электронных чернил.
Предполагается, что YotaPhone 3 будет доступен в двух версиях — с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 350 и 450 долларов соответственно.
Другие технические характеристики телефона компания-производитель раскрывать не стала. Фото нового телефона пока также недоступны.
Производство YotaPhone 3 компания BaoliYota Technology планирует начать осенью 2017 года. Когда телефоны поступят в продажу, не сообщается.
Первый YotaPhone был представлен осенью 2013 года. Телефон позиционировался как первый в мире с двумя экранами, один из которых сделан на базе электронных чернил. YotaPhone 2 был выпущен в декабре 2014 года.
В октябре 2014 года сообщалось, что третья модель YotaPhone будет оснащена двумя фронтальными камерами для улучшения видеосвязи.
Разработкой YotaPhone занимается компания Yota Devices, 34,9 процента которой принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, 25 процентами владеет «Ростех».
Еще 30 процентов принадлежат китайской China Baoli Technologies Holdings Limited, которая является акционером BaoliYota Technology, производящей YotaPhone.