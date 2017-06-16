В Китае представили третий YotaPhone

На выставке в Харбине представили YotaPhone третьего поколения, сообщает ТАСС.

YotaPhone 3, как и предыдущие две модели, оснащен двумя независимыми дисплеями, один из которых сделан на базе электронных чернил.

Предполагается, что YotaPhone 3 будет доступен в двух версиях — с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 350 и 450 долларов соответственно.

Другие технические характеристики телефона компания-производитель раскрывать не стала. Фото нового телефона пока также недоступны.

Производство YotaPhone 3 компания BaoliYota Technology планирует начать осенью 2017 года. Когда телефоны поступят в продажу, не сообщается.