США выдали ордер на арест 12 охранников Эрдогана. Турция выразила протест

Правоохранительные органы США выдали ордер на арест 12 охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое решение было принято в рамках расследования дела о драке между охраной президента Турции и демонстрантами, которая произошла 17 мая во время визита Эрдогана в Вашингтон.

Как заявил глава полиции округа Колумбия Питер Ньюшам, охрана Эрдогана напала на мирных демонстрантов, устроивших акцию у посольства Турции.

«Мы все наблюдали насилие по отношению к мирным демонстрантам, и это не то, к чему мы готовы относиться терпимо», — сообщил Ньюшам на специальной пресс-конференции, перечислив поименно охранников Эрдогана, на которых выдан ордер на арест.

Президент Турции резко раскритиковал решение США выдать ордер на арест сотрудников его службы охраны, сообщает Hurriyet. «Если мои охранники не могут меня защитить, зачем бы я брал их в Америку?», — заявил Эрдоган, выступая на одном из мероприятий в Анкаре.

Американская полиция, по мнению президента Турции, во время инцидента у посольства бездействовала. «Вы представляете, какая была бы реакция, если бы подобный инцидент произошел в Турции?» — заявил он.

Из-за выдачи США ордера на арест 12 сотрудников службы охраны Эрдогана американский посол вызван в МИД Турции. Внешнеполитическое ведомство Турции также заявило, что власти США не предприняли должных мер для обеспечения безопасности посольства во время визита Эрдогана в Вашингтон.