США поздравили россиян с Днем России через три дня. После напоминания от посольства в Вашингтоне
Государственный департамент США опубликовал поздравление россиянам с Днем России от лица президента Дональда Трампа и американского народа. Поздравление появилось на сайте внешнеполитического ведомства только 15 июня — через три дня после празднования Дня России.
При этом 13 июня представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин заявил, что США впервые за 25 лет не поздравили россиян с Днем России. «Выводы делайте сами», — заметил Лахонин.
Мы верим, что вместе сможем отстаивать фундаментальные ценности человеческого достоинства и свободы. Празднуя День России, знайте, что США также чтят независимость вашей страны, богатой традициями и полной возможностей.