США поздравили россиян с Днем России через три дня. После напоминания от посольства в Вашингтоне

Государственный департамент США опубликовал поздравление россиянам с Днем России от лица президента Дональда Трампа и американского народа. Поздравление появилось на сайте внешнеполитического ведомства только 15 июня — через три дня после празднования Дня России.

При этом 13 июня представитель российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин заявил, что США впервые за 25 лет не поздравили россиян с Днем России. «Выводы делайте сами», — заметил Лахонин.