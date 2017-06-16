Сбербанк впервые перевез наличные с помощью дрона

Сбербанк 15 июня впервые доставил наличные деньги с помощью беспилотника. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис.

Деньги были доставлены со скоростью 180 километров в час из кассового центра к инкассаторскому автомобилю, расположенному на расстоянии 10 километров.

По словам Хасиса, это была первая «реальная доставка» денег в рамках пилотного проекта.