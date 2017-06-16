Сбербанк впервые перевез наличные с помощью дрона
Сбербанк 15 июня впервые доставил наличные деньги с помощью беспилотника. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис.
Деньги были доставлены со скоростью 180 километров в час из кассового центра к инкассаторскому автомобилю, расположенному на расстоянии 10 километров.
По словам Хасиса, это была первая «реальная доставка» денег в рамках пилотного проекта.
Важный день в жизни инкассации Сбербанка. Сегодня впервые наш спец дрон, в рамках пилотного проекта, осуществил успешну...Опубликовано Львом Хасисом 15 июня 2017 г.
В мае 2017 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк тестирует технологию доставки наличных дронами. По его словам, технология предусматривают использование «спецконтейнеров», которые запрограммированы «превращать наличность в обычную бумагу», если груз доставлен не по назначению.