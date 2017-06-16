Моряк с крейсера ВМС США, объявленный погибшим, неделю прятался в машинном отделении

Моряк, который, как считалось, выпал за борт с крейсера ВМС США в Филиппинском море, неделю прятался в машинном отделении корабля, сообщает CNN.

Старшина Питер Мимс, служивший на ракетном крейсере «Шайло», пропал 8 июня. Предполагалось, что он упал в море.

Поиски Мимса 50 часов вели американские корабли при участии Береговой охраны Японии. После того, как найти моряка не удалось, он был объявлен погибшим, однако команда «Шайло» продолжила его поиски на борту корабля.

15 июня Мимс был обнаружен в машинном отделении крейсера, где он, по предварительным данным, и находился все то время, пока его искали.

Для выяснения обстоятельств произошедшего проводится расследование, заявили представители командования ВМС США, не став сообщать никаких иных подробностей.

Мимс переправлен на авианосец «Рональд Рейган» для проведения медицинского обследования.