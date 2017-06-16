Фейсбук запустил в России «радужный лайк», посвященный месяцу гей-прайдов. Но нажать на него нельзя🌈

В российской версии фейсбука появились «радужные лайки» — реакции на посты в виде радуги, посвященные гей-прайдам. Внимание на это 16 июня обратил генеральный продюсер студии «Стратосфера» Василий Сонькин.

О появлении нового вида реакций Facebook объявил 9 июня, первый летний месяц традиционно считается главным периодом проведения гей-прайдов по всему миру. Чтобы получить возможность ставить «радужные лайки», надо сначала залайкать официальную страницу ЛГБТ-сообщества на фейсбуке.

В России возможность ставить «радужные лайки» на момент публикации новости была закрыта. Можно только смотреть, есть ли такие лайки в постах.