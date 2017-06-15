Заключенный из Оренбургской области, рассказавший о принуждении к мошенничеству в колонии, отказался от своих слов

Заключенный исправительной колонии № 3 Оренбургской области Максим Маркин, рассказавший правозащитникам о практике принуждения к телефонному мошенничеству в колонии, отказался от своих слов. Видеозаписи новых заявлений Маркина опубликовал сайт Orsk.ru.

На видео Маркин рассказывает, что к рассказу о нарушениях в колонии его подтолкнул другой заключенный, с котором он познакомился в . Тот якобы «давно сотрудничал» с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и обещал, что Маркин получит от них за свой рассказ деньги. Этот же человек «объяснил» ему, «что надо говорить».

По словам Маркина, члены ОНК сперва «подсунули» ему бумаги с незаполненными графами, а когда он «спохватился», то стали угрожать ответственностью за ложный донос и за мошенничество. Появление видеозаписи, на которой он рассказывает о принуждении к мошенничеству в колонии (опубликована «Медузой»), он не прокомментировал.

Кроме того, Маркин якобы не давал согласие на публикацию своего рассказа в СМИ. «То, что они выложили в интернете — все неправда», — говорит он на видео.

Член региональной ОНК Вячеслав Дюндин предположил в беседе с Orsk.ru, что Маркин изменил показания под давлением, опасаясь за свою жизнь. Он также сказал, что заключенный согласился на передачу своего рассказа в СМИ.

Монолог Максима Маркина, записанный членами ОНК и Комитета по предотвращению пыток, в начале июня опубликовала «Медуза». Он рассказал, что часть осужденных ИК-3 с ведома администрации колонии организовали схему телефонного мошенничества, к участию в которой силой и вымогательствами принуждают других заключенных.