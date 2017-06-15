Йоко Оно официально признают соавтором песни «Imagine»

Вдова Джона Леннона Йоко Оно будет признана соавтором песни «Imagine», которую ее супруг сочинил в 1971 году. Об этом объявил руководитель Национальной ассоциации музыкальных издателей Дэвид Израэлит.

Йоко Оно в среду, 14 июня, получила почетную премию ассоциации за «Imagine». На церемонии также показали видео, датированное 1980 годом, на котором Джон Леннон говорит, что его жена должна быть признана соавтором песни, поскольку оказала сильное влияние на музыканта и вдохновила на ее создание. Оно появилась на сцене в коляске, ее вез сын Шон Леннон. На церемонии Патти Смит вместе с дочерью Джесси исполнила «Imagine».

По словам Израэлита, процесс включения Йоко Оно в число соавторов «Imagine» уже начался. Как отмечает Variety, это не приведет к каким-либо финансовым переменам — Оно и так является законной наследницей Леннона и получает отчисления с его песен, однако значительно увеличится срок действия авторских прав на нее. Согласно американскому законодательству, песня становится общественным достоянием через 70 лет после смерти последнего ее соавтора.