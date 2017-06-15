Во Франции муж привязал жену к рельсам и бросился под поезд

Во французском Бовилье (департамент Эр и Луар) мужчина привязал свою жену к рельсам перед поездом, а затем покончил с собой, встав на пути. Об этом со ссылкой на источники, близкие к расследованию, пишет Le Parisien.

Тела 37-летнего Гийома и 34-летней Эмили (фамилии погибших не приводятся) были обнаружены утром 12 июня после того, как машинист скоростного поезда TGV, следовавшего из Парижа в Нант, сообщил о столкновении.

Труп Эмили оказался разрублен на части, а на ногах и запястьях нашли следы изоленты. Гийом, как предполагается, скончался от наезда локомотива. Следователи пока не получили результаты токсикологической экспертизы погибших.

У пары остались четверо детей, из которых трое — от прошлых браков. Детей в ночь на 12 июня забрали их дедушка и бабушка, которым позвонил Гийом. Затем мужчина заехал за женой, с которой он в этот момент жил раздельно.

Отмечается, что Гийом страдал от депрессии, врачи диагностировали у него суицидальные наклонности. При этом в полицию на него жалоб не поступало.