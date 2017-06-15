В Китае произошел взрыв возле детского сада. Есть жертвы
В провинции Цзянсу на востоке Китая в городе Фыньсянь произошел взрыв возле детского сада, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местной полиции.
В результате взрыва, по данным полиции, есть пострадавшие. Число раненых и другие подробности, включая причины взрыва, полиция пока не сообщила.
Китайские СМИ, в свою очередь, публикуют фото с места происшествия, на которых видны сидящие и лежащие на земле дети и взрослые.
#BREAKING: #Explosion rocks kindergarten in East China's Jiangsu Province, casualty yet unknown pic.twitter.com/KBlXBDujDq— People's Daily,China (@PDChina) June 15, 2017