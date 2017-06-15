В Казахстане при пожаре после падения блоков ракеты-носителя «Союз» погиб водитель

В казахстанской степи в районе города Жезказган из-за пожара, вызванного падением блоков ракеты-носителя «Союз-2.1а», погиб водитель НПО машиностроения. О смерти мужчины, имя которого не приводится, утром 15 июня сообщили в «Роскосмосе».

Уточняется, что погибший управлял КАМАЗом, который накрыло пламенем из-за сильного порыва ветра. Сейчас возгорание ликвидировано.

Ранее в МВД Казахстана рассказали, что от ожогов скончался мужчина 1964 года рождения. Был ли погибший гражданином России или Казахстана, не сообщается. Еще один мужчина получил травмы во время работ по сбору частей ракеты-носителя.