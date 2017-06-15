В Гонконге установили рекорд стоимости парковочного места. Оно обошлось в 664 тысячи долларов

В Гонконге продали парковочное место площадью около 17 квадратных метров в жилом здании за 664 тысяч долларов, сообщает Bloomberg. Это является рекордной суммой для Гонконга и превышает стоимость многих жилых помещений в специальном административном регионе Китая.

Предыдущий рекорд стоимости парковки был установлен в октябре 2016 года, тогда парковочное место продали примерно за 620 тысяч долларов. Покупателем был иностранец. Кто именно заплатил новую рекордную сумму, не сообщается.