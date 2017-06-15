В «гайд-парке» города Юрга в Кузбассе задержали сторонников Навального

Как сообщает «Интерфакс», в полиции Юрги сообщили, что активисты распространяли наклейки и призывали голосовать за Навального. Их подозревают в нарушении правил проведения митингов, но пока протоколы об административном нарушении составлены не были.

Полиция задержала четырех волонтеров штаба Алексея Навального за раздачу листовок в «гайд-парке» города Юрга в Кемеровской области.

В дежурной части Юрги агентству подтвердили, что сторонников оппозиционера задержали. «Они распространяли какие-то наклейки в пользу Навального, призывали голосовать за него. Сейчас разбираемся», — сказал собеседник агентства.

В марте 2017 года открылся штаб Алексея Навального в Кемерове. Навальный открывает региональные штабы в рамках своей предвыборной кампании — он намеревается добиться регистрации в качестве кандидата в президенты России.

Население города Юрга — около 80 тысяч человек.